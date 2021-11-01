«Рыба есть»: Поклонская рассказала о своем меню в Кабо-Верде
Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, чем собирается питаться в этой африканской стране, и призналась, что ей сложно говорить по-португальски.
«В основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и в целом, фрукты, молоко, мясо и другие продукты можно приобрести также как и у нас», - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Бывший прокурор Крыма также отметила, что любит изучать древние языки, а вот практики португальского, на котором говорят в Кабо-Верде, ей пока не хватает.
«Португальский язык, на мой взгляд, сложный именно в части произношения. Поэтому нужна практика общения. Мне нравится изучать языки. Я люблю древние, такие как: древнеарамейский, латынь, волошский. Я всегда чему-то учусь, в том числе и языкам. Мне это нравится», - отметила дипломат.
В середине октября Поколонская сообщила, что прибудет в Кабо-Верде в течение месяца.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь «неудобную» Поклонскую послали в Африку, «чтобы не мелькала».
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