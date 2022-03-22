Рябков заявил, что Запад не сможет поставить Россию на колени
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени, сообщает РИА Новости.
По его словам, предложения Москвы по безопасности были отброшены, а ключевые элементы - проигнорированы, поэтому у России не было выбора и она начала спецоперацию на Украине.
Рябков подчеркнул, что иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся «плачевным образом».
«Этого не будет», - заключил он.
Ранее Рябков заявил, что США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия и затягивают этот процесс, сообщает RT.
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