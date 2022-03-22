Рябков заявил, что Запад не сможет поставить Россию на колени

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени, сообщает РИА Новости.

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По его словам, предложения Москвы по безопасности были отброшены, а ключевые элементы - проигнорированы, поэтому у России не было выбора и она начала спецоперацию на Украине.

Рябков подчеркнул, что иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся «плачевным образом».

«Этого не будет», - заключил он.

Ранее Рябков заявил, что США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия и затягивают этот процесс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаРоссияЗападМИД РФСергей Рябков
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