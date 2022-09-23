Рябков заверил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

По его словам, Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако предупреждает о риске вмешательства в проведение специальной военной операции на Украине.

«Мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине... В то же время предупреждаем о рисках западного вмешательства в СВО и настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией», - заключил Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону, сообщает RT.

