Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
США уже давно играют с идеей организации трибунала против России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. Он назвал подобные предложения «развлечениями» США и их союзников.
«Они давно с этой цацкой играют», - отметил он, подчеркнув, что другие западные страны говорят об этом с подачи США.
США выступают за создание спецтрибунала по Украине, который бы руководствовался ее законами, заявил ранее представитель Госдепартамента Ведант Патель. По его словам, основой трибунала должна стать юридическая система Украины. Также необходимо учитывать элементы международного права, сказал Патель.
Представитель Госдепа указал на важность поддержки трибунала со стороны союзников США и других стран. Структура может располагаться на территории государств ЕС.
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