Рябков: Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику
Возможность возобновить диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики американских властей, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных де РФ Сергея Рябкова.
«Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное», — заявил он.
Дипломат отметил, что «переговоры через СМИ не ведутся». Российское видение диалога с Вашингтоном по стратстабильности осталось неизменным, отметил Рябков.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия находится в процессе обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Вашингтоном.
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