Рябков: Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику

«Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное», — заявил он.

Дипломат отметил, что «переговоры через СМИ не ведутся». Российское видение диалога с Вашингтоном по стратстабильности осталось неизменным, отметил Рябков.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия находится в процессе обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Вашингтоном.

