Рябков: Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику

Возможность возобновить диалог с Соединенными Штатами по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики американских властей, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных де РФ Сергея Рябкова.

СМИ: США захотели вернуться к переговорам по замене ДСНВ

«Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное», — заявил он.

Дипломат отметил, что «переговоры через СМИ не ведутся». Российское видение диалога с Вашингтоном по стратстабильности осталось неизменным, отметил Рябков.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия находится в процессе обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Вашингтоном.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков
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