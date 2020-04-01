Посол России сообщил об обсуждении с Вашингтоном договора СНВ-3

Вместе с тем российский посол подчеркнул, что продление СНВ-3 не простой технический момент, это «довольно обширный процесс», сообщает РИА ФАН. Тем более удивительно, по словам Антонова, что Госдеп США отказался от проведения консультаций, предложенных российской стороной, по правовым аспектам возможного продления договора.

Посол напомнил, что Россия выступает за продление СНВ-3 и готова сделать это «хоть сегодня».

Первый зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что политика Дональда Трампа заключается в том, чтобы всё разрушить, и в последний момент пытаться решать проблему.

«Скорее всего, американцы созревают. То, что можно было разрушить, они разрушили. Остался только договор CНВ-3, который в феврале будущего года прекращает свое действие. Надеюсь, что Штаты понимают, что его надо продлевать, потому что разрабатывать новый договор нет времени. С другой стороны, американцы видят, что мир остается без каких-либо гарантий ядерной безопасности. В силу политики Дональда Трампа сначала все нагнетать до предела, а потом предлагать какие-то решения, будем надеяться, что прозвучавшее заявление вполне серьезное, и Вашингтон готов садиться за стол переговоров», - считает парламентарий.



