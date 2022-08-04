СМИ: США захотели вернуться к переговорам по замене ДСНВ

США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Москвой о соглашении на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), но связывают их с ситуацией вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя американского госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинса.

Медведев считает, что текущая обстановка «гораздо хуже холодной войны»

По его словам, Вашингтон хочет вернуться за стол переговоров, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности «даже в разгар холодной войны». Он напомнил, что срок действия договора СНВ-3 истекает в 2026 году

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯдерная Безопасность
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