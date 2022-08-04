СМИ: США захотели вернуться к переговорам по замене ДСНВ

По его словам, Вашингтон хочет вернуться за стол переговоров, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности «даже в разгар холодной войны». Он напомнил, что срок действия договора СНВ-3 истекает в 2026 году

