Рябков: В основе нового миропорядка будут страны БРИКС

В основе нового миропорядка будут страны, входящие в БРИКС. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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До этого Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу, но мы уйдем с Запада только частично.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПолитикаБриксМИД РФСергей Рябков
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