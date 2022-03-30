Рябков: В основе нового миропорядка будут страны БРИКС
В основе нового миропорядка будут страны, входящие в БРИКС. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
До этого Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу, но мы уйдем с Запада только частично.
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