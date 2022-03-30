Рябков: В основе нового миропорядка будут страны БРИКС

До этого Сергей Рябков заявил, что Западу не удастся поставить Россию на колени.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу, но мы уйдем с Запада только частично.