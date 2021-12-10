Рябков: Токсичная атмосфера в отношениях США и РФ сложилась по вине Вашингтона

Причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях становятся недружественные действия Вашингтона, они препятствуют налаживанию профессионального диалога. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге.

По его словам, в отношениях России и США сложилась нездоровая ситуация. Рябков отметил, что немало раздражителей накопилось не по вине российской стороны. Так, по словам замглавы МИД, США продолжают выдвигать различные бездоказательные обвинения в сторону России и предпринимают другие шаги, которые вызывают озабоченность.