Рябков: Токсичная атмосфера в отношениях США и РФ сложилась по вине Вашингтона
Причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях становятся недружественные действия Вашингтона, они препятствуют налаживанию профессионального диалога. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге.
По его словам, в отношениях России и США сложилась нездоровая ситуация. Рябков отметил, что немало раздражителей накопилось не по вине российской стороны. Так, по словам замглавы МИД, США продолжают выдвигать различные бездоказательные обвинения в сторону России и предпринимают другие шаги, которые вызывают озабоченность.
Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент США Джо Байден использовал встречу с российским лидером Владимиром Путиным для поднятия своего рейтинга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru