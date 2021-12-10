СМИ: Союзники США в НАТО возмутились предложением Байдена о диалоге с Россией

По данным агентства, соответствующее обращение поступило главам нескольких участников альянса. Как сообщил собеседник Bloomberg, что власти одного из государств «пришли в ярость» из-за желания Соединенных Штатов наладить связи с Россией и потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует» Байден.

Отмечается, что «восточный фланг» Североатлантического альянса обеспокоен последствиями переговоров с РФ с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий НАТО. Кроме того, некоторые страны расценили готовность Байдена к диалогу как дипломатическую уступку.

