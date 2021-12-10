СМИ: Союзники США в НАТО возмутились предложением Байдена о диалоге с Россией
Восточноевропейские страны раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.
По данным агентства, соответствующее обращение поступило главам нескольких участников альянса. Как сообщил собеседник Bloomberg, что власти одного из государств «пришли в ярость» из-за желания Соединенных Штатов наладить связи с Россией и потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует» Байден.
Отмечается, что «восточный фланг» Североатлантического альянса обеспокоен последствиями переговоров с РФ с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий НАТО. Кроме того, некоторые страны расценили готовность Байдена к диалогу как дипломатическую уступку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- СМИ: Союзники США в НАТО возмутились предложением Байдена о диалоге с Россией
- Назван способ сбросить килограммы к Новому году
- Зеленский сообщил Байдену, что готов на диалог с Путиным
- Путин сообщил, что в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ
- Байден после звонка Путину поговорил с лидерами Восточной Европы
- В России в 2022 году подорожают услуги ЖКХ
- Эксперт рассказала о льготах за пять лет до пенсии
- Вашингтон заявил, что не заключал с Россией сделок по Украине
- Чумаков: Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител для защиты от «омикрона»
- Вирусолог сравнил распространение COVID-19 с другими эпидемиями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru