СМИ: Союзники США в НАТО возмутились предложением Байдена о диалоге с Россией

Восточноевропейские страны раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Путин заявил, что НАТО считает Россию противником

По данным агентства, соответствующее обращение поступило главам нескольких участников альянса. Как сообщил собеседник Bloomberg, что власти одного из государств «пришли в ярость» из-за желания Соединенных Штатов наладить связи с Россией и потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует» Байден.

Отмечается, что «восточный фланг» Североатлантического альянса обеспокоен последствиями переговоров с РФ с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий НАТО. Кроме того, некоторые страны расценили готовность Байдена к диалогу как дипломатическую уступку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияНАТОДжо Байден
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