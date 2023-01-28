Рябков: Россия призывает не допустить ядерного противостояния в Азии
Россия призывает стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова, сконцентрироваться на недопущении ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
«Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать», — подчеркнул дипломат.
По словам Рябкова, единственный надежный способ решить в комплексе проблемы субрегиона, в том числе ядерную — создание системы поддержания мира, в рамках которой необходимо «предоставить гарантии безопасности всем, кто в них нуждается».
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва открыта к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами на основе инициатив, совместных с КНР, «дорожной карты» и плана действий по урегулированию на Корейском полуострове.
Говоря о возможном признании ядерного статуса КНДР, Рябков отметил приверженность РФ Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно документу, ядерным статусом обладают только страны «пятерки».
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