Рябков: Россия призывает не допустить ядерного противостояния в Азии

«Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, единственный надежный способ решить в комплексе проблемы субрегиона, в том числе ядерную — создание системы поддержания мира, в рамках которой необходимо «предоставить гарантии безопасности всем, кто в них нуждается».

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва открыта к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами на основе инициатив, совместных с КНР, «дорожной карты» и плана действий по урегулированию на Корейском полуострове.

Говоря о возможном признании ядерного статуса КНДР, Рябков отметил приверженность РФ Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно документу, ядерным статусом обладают только страны «пятерки».

