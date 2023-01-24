Стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»
Президент издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила о переводе стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперёд ближе к «ядерной полуночи».
Бронсон пояснила, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.
Решение о переводе стрелок символических часов Бросон объяснила российско-украинским конфликтом, передает ТАСС. По ее мнению, есть высокая вероятность того, что ситуация может выйти из-под контроля.
Впервые часы появились на обложке «Бюллетеня» в 1947 году. Время до полуночи символизирует напряжённость обстановки в мире, полночь — наступление ядерной катастрофы. Самым спокойным периодом был 1991 год: тогда стрелки часов Судного дня показывали 17 минут до ядерного катаклизма.
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