Стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»

Президент издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила о переводе стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперёд ближе к «ядерной полуночи».

Бронсон пояснила, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.

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Решение о переводе стрелок символических часов Бросон объяснила российско-украинским конфликтом, передает ТАСС. По ее мнению, есть высокая вероятность того, что ситуация может выйти из-под контроля.

Впервые часы появились на обложке «Бюллетеня» в 1947 году. Время до полуночи символизирует напряжённость обстановки в мире, полночь — наступление ядерной катастрофы. Самым спокойным периодом был 1991 год: тогда стрелки часов Судного дня показывали 17 минут до ядерного катаклизма.

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