Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена

«Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт», - приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что в Москве видели заявления госдепартамента США по этой теме. По словам Рябкова, США каждый день обсуждают то, «чего нет в принципе».

Ранее в госдепартаменте США заявили, что американские власти ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

