Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена

Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии, в Вашингтоне позицию Москвы по всем аспектам и так знают. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт», - приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что в Москве видели заявления госдепартамента США по этой теме. По словам Рябкова, США каждый день обсуждают то, «чего нет в принципе».

Ранее в госдепартаменте США заявили, что американские власти ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияСШАВстреча
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