Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена
Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии, в Вашингтоне позицию Москвы по всем аспектам и так знают. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт», - приводит РИА Новости слова Рябкова.
Он отметил, что в Москве видели заявления госдепартамента США по этой теме. По словам Рябкова, США каждый день обсуждают то, «чего нет в принципе».
Ранее в госдепартаменте США заявили, что американские власти ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Еврокомиссия: еврозона и большинство государств-членов ЕС вступят в рецессию еще в 2022 году
- Власти Запорожской области не рассматривают вопрос об эвакуации жителей
- СМИ: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года
- «Не более 10 км». В Минобороны рассказали о продвижении ВСУ в Херсонской области
- В Херсоне сохранилась возможность для поставки продовольствия
- Вооружённые силы РФ завершили переброску группировки на левый берег Днепра
- Телеграм: Отход из Херсона и мертвецы в Конгрессе
- Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена
- СМИ: США, Британия и Австралия отработали на учениях боевые действия против России
- Песков: Путин не будет выступать на саммите G20 по видеосвязи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru