Рябков: Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по Украине

По его словам, украинским властям следует «открыть глаза на реальность».

«И необходимо сравнить то, что они видят на поле боя, с их очередными сфабрикованными представлениями о том, что возможно, а что нет», - заключил Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет договариваться по-честному и цепляется за «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая является «ультиматумом чистой воды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

