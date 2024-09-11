Рябков: Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по Украине
Россия не пойдёт ни на какие ультиматумы по Украине, какими бы они ни были. Об этом в интервью RT заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, украинским властям следует «открыть глаза на реальность».
«И необходимо сравнить то, что они видят на поле боя, с их очередными сфабрикованными представлениями о том, что возможно, а что нет», - заключил Рябков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет договариваться по-честному и цепляется за «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая является «ультиматумом чистой воды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru