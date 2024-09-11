Песков: Звонок Байдена Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте

Накануне экс-президент США Дональд Трамп в рамках предвыборных дебатов обвинил Джо Байдена в том, что тот не позвонил Путину для урегулирования украинского кризиса.

Бывший президент США Дональд Трамп не смог повторить успех и отправить в нокаут своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский «Радиоточке НСН». По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии. В ходе предыдущих июньских дебатов оппонентом Трампа был Джо Байден. Неудачное выступление действующего президента США привело к тому, что он покинул предвыборную гонку.

