Песков: Звонок Байдена Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте
Звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину не сможет завершить украинский конфликт, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос журналистов он сказал, что «такой звонок не мог бы поставить точку никак».
Накануне экс-президент США Дональд Трамп в рамках предвыборных дебатов обвинил Джо Байдена в том, что тот не позвонил Путину для урегулирования украинского кризиса.
Бывший президент США Дональд Трамп не смог повторить успех и отправить в нокаут своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский «Радиоточке НСН». По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно.
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии. В ходе предыдущих июньских дебатов оппонентом Трампа был Джо Байден. Неудачное выступление действующего президента США привело к тому, что он покинул предвыборную гонку.
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