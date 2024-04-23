«Удар по бизнесу»: Делягин назвал три ответных шага на конфискацию активов РФ
Михаил Делягин в эфире НСН призвал ограничить в правах крупные корпорации, включая Microsoft.
Российские власти не готовы жестко отвечать на изъятие российских активов Западом, так как это ударит по крупному иностранному бизнесу, который до сих пор представлен в стране, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.
Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. При этом она добавила, что уже есть проект закона по ответным мерам и Совет Федерации готов рассмотреть его незамедлительно.
«Я про этот проект закона не слышал, до этого «Единая Россия» подобные проекты блокировала в Госдуме. Возможно, какие-то наработки были в правительстве. Я сильно сомневаюсь, что нынешняя бюрократия может ответить жестко Европе. Слишком велика доля тех, у кого душа, грубо говоря, находится в Арабских Эмиратах или Швейцарии. Если Матвиенко говорит, что они готовы рассмотреть ответный механизм, это значит, что они не рассматривали. Это вопрос открытый по-прежнему», - отметил он.
Делягин назвал три возможных варианта ответа на подобные провокации западных властей.
«Что делать в такой ситуации, когда США и Европа конфискуют наши активы? Во-первых, конфискуется государственная собственность на территории России. Это, конечно, мало. Но, например, финский концерн энергетический Fortum – государственный. Если поискать, я думаю, что многие интересные вещи найдутся. А дальше необходимо конфисковать активы крупного бизнеса, потому что на Западе государство управляется крупным международным бизнесом. Управляют там всем глобальные корпорации, бизнес. Поэтому за действие западных государств нужно наказывать западные корпорации. Но, как я понимаю, наши власти выступают против этого», - рассказал он.
Также, по его словам, сегодня необходимо давить на крупный американский и европейский бизнес интеллектуальными правами.
«Третий шаг – это прекращение действия на территории России интеллектуальной собственности корпораций, которые зарегистрированы во враждебных странах. Если Microsoft хочет, чтобы его интеллектуальное право уважалось здесь в России, он должен привести в чувство американские власти или перерегистрироваться в той же Белоруссии», - резюмировал собеседник НСН.
В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов ЦБ России для поддержки Украины. Согласно плану ЕК, 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны, передает «Радиоточка НСН».
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