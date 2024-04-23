«Удар по бизнесу»: Делягин назвал три ответных шага на конфискацию активов РФ

Российские власти не готовы жестко отвечать на изъятие российских активов Западом, так как это ударит по крупному иностранному бизнесу, который до сих пор представлен в стране, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН.

Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. При этом она добавила, что уже есть проект закона по ответным мерам и Совет Федерации готов рассмотреть его незамедлительно.