Саакашвили попросил Зеленского включить его в список обмена пленными

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому добавить его в список обмена гражданских пленных. Об этом сообщает RT.

Партия Саакашвили пообещала мирную революцию в Грузии

В частности, Саакашвили попросил включить его в список, «как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ».

«С соответствующими юридическими последствиями», - отметил политик.

Ранее Саакашвили, приговорённый к девяти годам заключения, был возвращен в тюрьму из клиники, пишут «Известия».

ФОТО: ТАСС / Ираклий Геденидзе
