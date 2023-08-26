Рябков: Россия готова ко всему в вопросе с визами США на Генассамблею ООН

«Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы. Я думаю, что когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся ... информацией, которая будет на тот момент», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Москва и Вашингтон плотно ведут работу по этим вопросам. Тем не менее замминистра отметил, что поведение американской стороны непредсказуемо, но РФ «готова к любому развитию». Дипломат призвал коллег из США выполнить свои обязательства как страны, в которой находится штаб-квартира ООН. Рябков добавил, что необходимо также выдать визы журналистам, которые направляются в США для освещения мероприятия.

