Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН, соответствующее распоряжение подписал российский президент Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в состав делегации также войдут заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Кроме того, в качестве заместителей членов делегации Путин утвердил глав различных департаментов МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участие в Генассамблее ООН в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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