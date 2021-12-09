СМИ: США введут энергосанкции против России только в крайнем случае
США рассматривают антироссийские санкции в сфере энергетики как крайнюю меру, обращая внимание на их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники среди чиновников.
По данным одного из собеседников телеканала, Вашингтон пытается создать «целое меню вариантов» ограничений, и не все из них будут осуществлены единовременно, пишет «Свободная пресса». Источник подчеркнул, что «сектор энергетики является наиболее крайней мерой», и он не видит санкции в этой сфере «в первой группе» ограничений.
В то же время ряд экспертов полагают, что санкции против энергетической сферы РФ необходимы, и без них меры «сдерживания» Москвы будут недостаточными.
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