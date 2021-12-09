СМИ: США введут энергосанкции против России только в крайнем случае

По данным одного из собеседников телеканала, Вашингтон пытается создать «целое меню вариантов» ограничений, и не все из них будут осуществлены единовременно, пишет «Свободная пресса». Источник подчеркнул, что «сектор энергетики является наиболее крайней мерой», и он не видит санкции в этой сфере «в первой группе» ограничений.

В то же время ряд экспертов полагают, что санкции против энергетической сферы РФ необходимы, и без них меры «сдерживания» Москвы будут недостаточными.

