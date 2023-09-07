Рябков: Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по плану

Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии идет по плану. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Слова дипломата приводит РИА Новости. Замглавы МИД указал, что работы по размещению вооружения в соседней республике продолжаются.

В мае министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва уже передала республике часть ядерных зарядов, напоминает Ura.ru.

Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что обсуждать гипотетический вывод тактического ядерного оружия России можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияЯдерное ОружиеСергей РябковМИД РФ

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