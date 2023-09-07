Рябков: Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по плану
Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии идет по плану. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Слова дипломата приводит РИА Новости. Замглавы МИД указал, что работы по размещению вооружения в соседней республике продолжаются.
В мае министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва уже передала республике часть ядерных зарядов, напоминает Ura.ru.
Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что обсуждать гипотетический вывод тактического ядерного оружия России можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru