Лавров назвал ядерное оружие ответом на некоторые угрозы безопасности России
Ядерное сдерживание — единственный ответ на ряд угроз безопасности России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом министр заявил в интервью журналу «Международная жизнь».
«В контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны», — отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность озабоченностей Москвы в этой сфере. Так, НАТО объявила себя ядерным альянсом, сделав ставку на стратегическое поражение России. Ответные действия российской стороны были использованы как предлог для ожесточенного гибридного противостояния.
Как отметил Лавров, в контексте кризиса на Украине Североатлантический альянс и США, ведя дело к эскалации, рискуют прийти к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Министр указал, что это «должно и может быть предотвращено». В связи с этим Москве приходится напоминать оппонентам о высоких военно-политических рисках и посылать «отрезвляющие сигналы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru