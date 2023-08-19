Лавров назвал ядерное оружие ответом на некоторые угрозы безопасности России

«В контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны», — отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность озабоченностей Москвы в этой сфере. Так, НАТО объявила себя ядерным альянсом, сделав ставку на стратегическое поражение России. Ответные действия российской стороны были использованы как предлог для ожесточенного гибридного противостояния.

Как отметил Лавров, в контексте кризиса на Украине Североатлантический альянс и США, ведя дело к эскалации, рискуют прийти к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Министр указал, что это «должно и может быть предотвращено». В связи с этим Москве приходится напоминать оппонентам о высоких военно-политических рисках и посылать «отрезвляющие сигналы».

