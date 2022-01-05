Американскую делегацию на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман

«Делегацию США возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман», — сказал он. По словам дипломата, между Вашингтоном и европейскими союзниками существует крепкий консенсус о том, что Москва «подвергнется серьезным последствиям, если она будет продвигаться дальше и продолжать накалять ситуацию в отношении Украины».

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина и европейская безопасность.

