Американскую делегацию на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман

Делегацию США на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, которые состоятся в Женеве, возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

США надеются, что не будет необходимости введения санкций против РФ

«Делегацию США возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман», — сказал он. По словам дипломата, между Вашингтоном и европейскими союзниками существует крепкий консенсус о том, что Москва «подвергнется серьезным последствиям, если она будет продвигаться дальше и продолжать накалять ситуацию в отношении Украины».

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет Украина и европейская безопасность.

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ТЕГИ:ПереговорыРоссияСША
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