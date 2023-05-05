Рябков: Отношения России и США находятся на краю пропасти

Как отметил дипломат, Москва пытается удержать отношения с Вашингтоном от «провала в пропасть» открытого противостояния, пишет RT.

«Мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — заявил Рябков в эфире Первого канала.

По словам замглавы МИД, сдержанность и ответственный характер заявлений российской стороны посылают мировому сообществу сигнал о том, что РФ не перейдет к прямой войне с США. Вместе с тем Москва готова сделать все для защиты своей территориальной целостности и безопасности граждан.

Ранее глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что риск военной конфронтации между Россией и США неуклонно увеличивается, напоминает Ura.ru.

