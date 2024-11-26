Рябков не исключил развертывание РСМД в Азиатском регионе
26 ноября 202401:35
Москва может развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, это станет ответом на действия со стороны США. Разместить РСМД могут в случае, если в Азиатском регионе появятся американские ракеты.
Ранее президент Росси Владимир Путин заявил, что Москве нужно начать производство РСМД из-за действий США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru