Рябков не исключил развертывание РСМД в Азиатском регионе

Москва может развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Рябков: Применение «Орешника» не имеет отношения к ограничениям по ДСНВ

По его словам, это станет ответом на действия со стороны США. Разместить РСМД могут в случае, если в Азиатском регионе появятся американские ракеты.

Ранее президент Росси Владимир Путин заявил, что Москве нужно начать производство РСМД из-за действий США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАРакетыМИД РФСергей Рябков

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