Рябков: Применение «Орешника» не имеет отношения к ограничениям по ДСНВ

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не относится к ограничениям по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США, Москва соблюдает его, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

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Помимо этого, он отметил, что никаких международных ограничений на развертывание систем «Орешник» нет.

По его словам, Россия также рассматривает возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатском регионе в качестве ответных мер на действия США.

Впервые «Орешник» испытали 21 ноября на Украине. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, ВС РФ нанесли удар по промышленному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на агрессивные действия стран НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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