Рябков: Применение «Орешника» не имеет отношения к ограничениям по ДСНВ

Помимо этого, он отметил, что никаких международных ограничений на развертывание систем «Орешник» нет.

По его словам, Россия также рассматривает возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатском регионе в качестве ответных мер на действия США.

Впервые «Орешник» испытали 21 ноября на Украине. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, ВС РФ нанесли удар по промышленному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на агрессивные действия стран НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

