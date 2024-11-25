Рябков: Применение «Орешника» не имеет отношения к ограничениям по ДСНВ
Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не относится к ограничениям по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США, Москва соблюдает его, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
Помимо этого, он отметил, что никаких международных ограничений на развертывание систем «Орешник» нет.
По его словам, Россия также рассматривает возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатском регионе в качестве ответных мер на действия США.
Впервые «Орешник» испытали 21 ноября на Украине. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, ВС РФ нанесли удар по промышленному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на агрессивные действия стран НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru