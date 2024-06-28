Путин: России нужно начать производство РСМД из-за действий США

«США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения - в Данию, и вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», - добавил он.

По словам Путина, размещение США своих ракет средней и малой дальности в различных регионах мира вызывает беспокойство и требует реакции Москвы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков сообщал, что планы США по размещению РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе спровоцируют гонку ракетных вооружений, напоминает «Радиоточка НСН».

