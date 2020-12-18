Рябков назвал условия США по ДСНВ неприемлемыми
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США выдвигают неприемлемые для России условия по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
По словам дипломата, пока повода для встречи нет, потому что Россия «25 раз предлагала договориться по схеме, предложенной президентом Путиным», передает ТАСС.
Рябков отметил, что Россия предлагает «простую и понятную схему», а США выдвигают неприемлемые для Москвы условия, пишет «Газета.ру».
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россией и США заключили в 2010 году, сообщает РИА ФАН. Срок действия СНВ-3 – 10 лет.
Ранее спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, почему Вашингтон решил не продлевать договор об СНВ.
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