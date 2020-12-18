Рябков назвал условия США по ДСНВ неприемлемыми

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США выдвигают неприемлемые для России условия по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По словам дипломата, пока повода для встречи нет, потому что Россия «25 раз предлагала договориться по схеме, предложенной президентом Путиным», передает ТАСС.