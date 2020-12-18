Рябков назвал условия США по ДСНВ неприемлемыми

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США выдвигают неприемлемые для России условия по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По словам дипломата, пока повода для встречи нет, потому что Россия «25 раз предлагала договориться по схеме, предложенной президентом Путиным», передает ТАСС.

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Рябков отметил, что Россия предлагает «простую и понятную схему», а США выдвигают неприемлемые для Москвы условия, пишет «Газета.ру».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россией и США заключили в 2010 году, сообщает РИА ФАН. Срок действия СНВ-3 – 10 лет.

Ранее спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, почему Вашингтон решил не продлевать договор об СНВ.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВооружениеСергей Рябков
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