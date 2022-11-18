Рябков назвал невозможным диалог с США об Украине

Как отметил дипломат, с Вашингтоном «просто не о чем говорить» по Украине.

«Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее российско-американские переговоры прошли в Анкаре по инициативе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным американского Совета национальной безопасности, встречу провели директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс. Представители России и США обсуждали управление рисками и не затрагивали ситуацию вокруг Украины.

