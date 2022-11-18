Рябков назвал невозможным диалог с США об Украине

Диалога с США по Украине сейчас не может быть из-за радикально противоположных позиций сторон. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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Как отметил дипломат, с Вашингтоном «просто не о чем говорить» по Украине.

«Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее российско-американские переговоры прошли в Анкаре по инициативе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным американского Совета национальной безопасности, встречу провели директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс. Представители России и США обсуждали управление рисками и не затрагивали ситуацию вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаСШАМИД РФСергей Рябков
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