Рябков назвал двуличной позицию НАТО по нерасширению на восток
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 января назвал лукавством и двуличием позицию НАТО по отношению к требованиям РФ о нерасширении альянса на восток.
«Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности», - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия на данный момент главный противник НАТО исключительно из-за того, что она стремится твердо отстаивать интересы своей безопасности.
Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО.
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