Рябков назвал двуличной позицию НАТО по нерасширению на восток

«Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности», - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия на данный момент главный противник НАТО исключительно из-за того, что она стремится твердо отстаивать интересы своей безопасности.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО.

