Рябков назвал двуличной позицию НАТО по нерасширению на восток

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 января назвал лукавством и двуличием позицию НАТО по отношению к требованиям РФ о нерасширении альянса на восток.

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«Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности», - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия на данный момент главный противник НАТО исключительно из-за того, что она стремится твердо отстаивать интересы своей безопасности.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МИД РФНАТОРоссия
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