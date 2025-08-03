СМИ: Япония намерена разработать международные правила уборки космического мусора

По информации Kyodo к концу марта 2026 года правительство с экспертами определит правовые аспекты утилизации обломков ракет и спутников, включая порядок получения информации от владельцев, будь то государственные или частные структуры.

Отмечается, что правительство Японии планирует действовать в тесном взаимодействии с организациями ООН.

Космический мусор перемещается по околоземным орбитам со скоростью 7–8 км/с, при этом даже мелкие фрагменты способны нанести серьезный ущерб при столкновении. Согласно данным Европейского космического агентства, приведенным Kyodo, на орбите находятся около 3 тыс. неработающих спутников и примерно 2 тыс. обломков ракет. По другим оценкам, число объектов крупнее 10 см превышает 30 тыс., а количество частиц диаметром от 1 мм достигает 100 млн.

В начале года кусок космического мусора весом в полтонны упал на деревню в Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».