СМИ: Япония намерена разработать международные правила уборки космического мусора
Япония разрабатывает международные правила уборки космического мусора, который угрожает спутникам и МКС. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
По информации Kyodo к концу марта 2026 года правительство с экспертами определит правовые аспекты утилизации обломков ракет и спутников, включая порядок получения информации от владельцев, будь то государственные или частные структуры.
Отмечается, что правительство Японии планирует действовать в тесном взаимодействии с организациями ООН.
Космический мусор перемещается по околоземным орбитам со скоростью 7–8 км/с, при этом даже мелкие фрагменты способны нанести серьезный ущерб при столкновении. Согласно данным Европейского космического агентства, приведенным Kyodo, на орбите находятся около 3 тыс. неработающих спутников и примерно 2 тыс. обломков ракет. По другим оценкам, число объектов крупнее 10 см превышает 30 тыс., а количество частиц диаметром от 1 мм достигает 100 млн.
В начале года кусок космического мусора весом в полтонны упал на деревню в Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пилот McLaren Норрис выиграл Гран-при Венгрии
- СМИ: Япония намерена разработать международные правила уборки космического мусора
- МВД: Telegram и WhatsApp - лидеры по числу киберпреступлений
- Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
- МЧС: В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции
- Мэр: Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидирован
- Мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4х100 м на ЧМ
- Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного урочища в Краснодарском крае
- Кондратьев: В Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим ЧС
- Российские школьники завоевали 4 медали на олимпиаде по информатике в Боливии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru