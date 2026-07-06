Отечественные двигатели ПД-8, которые планируется устанавливать на лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пока что не запущены в серийное производство. Кроме того, их необходимо доработать из-за слишком разных габаритов и веса по сравнению с теми двигателями, которые сейчас стоят на авиалайнерах. Об этом НСН заявил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Замену двигателей на 50 самолетах SSJ-100, что составляет треть от всего парка лайнеров, оценили в 115 млрд рублей, сообщило издание «Коммерсант». Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что эта информация не соответствует действительности: глава ОАК Вадим Бадеха на «Иннопроме» отметил, что замена французско-российских двигателей Sam146 на отечественные ПД-8 обойдется даже дешевле, чем в десятки миллиардов рублей. Герасимов объяснил, почему обычная ремоторизация SSJ-100 невозможна.

«Двигатель — это самая дорогая часть в самолете и не самая ресурсная. Ротация двигателя происходит раз в десять лет, общий налет двигателя редко превышает 30 тысяч часов. Сложно оценить стоимость конкретного двигателя, потому что ремоторизация будет происходить на двигатель ПД-8, который еще не вышел в серийное производство, поэтому его итоговой цены просто нет. Обычная ремоторизация воздушного судна в данном случае невозможна. Требуются гораздо более существенные доработки, потому что габариты и вес двигателей, которые установлены сейчас, и ПД-8 отличаются. Делать обычную ремоторизацию опасно, в свое время такую ошибку допустил Boeing, что повлекло за собой несколько авиакатастроф, погибли почти 400 человек. Если мы говорим о 50 самолетах, цена 115 млрд рублей выглядит достаточно оправданной, но она превышает остаточную стоимость самого самолета, который будут дорабатывать. Собрать новые самолеты мы не сможем, поэтому других вариантов, кроме как проводить ремоторизацию, нет», — сказал Герасимов.