Трамп пригрозил Ирану уничтожением инфраструктуры
6 июля 202617:56
Алексей Филимонов
Ирану, в случае отказа от сделки, грозит уничтожение инфраструктуры. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, американские военные могут за час «уничтожить их мосты, вышибить запасы энергоносителей и все эти прекрасные большие предприятия».
«Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу воздействовать на 91 млн человек», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон дал Тегерану недельный перерыв в переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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