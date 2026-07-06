Трамп пригрозил Ирану уничтожением инфраструктуры

По его словам, американские военные могут за час «уничтожить их мосты, вышибить запасы энергоносителей и все эти прекрасные большие предприятия».

«Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу воздействовать на 91 млн человек», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон дал Тегерану недельный перерыв в переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».