Рябков: Москва не собирается менять ядерную доктрину после приостановки ДСНВ

Россия не планирует вносить изменения в ядерную доктрину после приостановки действия ДСНВ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В разговоре с журналистами он отметил, что на данный момент нет никаких оснований, чтобы делать подобные выводы.

«Ядерное послание и сожаления»: Чем обернется приостановка Россией ДСНВ

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает свое участие.

России нет необходимости испытывать ядерное оружие, однако США придется считаться с приостановкой участия Москвы в ДСНВ, заявил на этом фоне бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАЯдерное ОружиеДоговор
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