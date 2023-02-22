Рябков: Москва не собирается менять ядерную доктрину после приостановки ДСНВ
Россия не планирует вносить изменения в ядерную доктрину после приостановки действия ДСНВ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В разговоре с журналистами он отметил, что на данный момент нет никаких оснований, чтобы делать подобные выводы.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Он акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает свое участие.
России нет необходимости испытывать ядерное оружие, однако США придется считаться с приостановкой участия Москвы в ДСНВ, заявил на этом фоне бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru