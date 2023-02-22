Рябков: Москва не собирается менять ядерную доктрину после приостановки ДСНВ

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает свое участие.

России нет необходимости испытывать ядерное оружие, однако США придется считаться с приостановкой участия Москвы в ДСНВ, заявил на этом фоне бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН.

