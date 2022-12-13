Рябков: Консультации с США в Стамбуле были полезные, но трудные

По его словам, консультации были «полезные, но трудные». Рябков отметил, что по главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел и ротаций персонала продвижения нет.

Ранее в Турции на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств РФ и США прошли консультации по нормализации работы посольств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

