Рябков: Консультации с США в Стамбуле были полезные, но трудные
Прогресс на консультациях с Соединенными Штатами в Стамбуле по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях был минимален и в основном по второстепенным вопросам, но стороны намерены их продолжать. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, консультации были «полезные, но трудные». Рябков отметил, что по главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел и ротаций персонала продвижения нет.
Ранее в Турции на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств РФ и США прошли консультации по нормализации работы посольств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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