Рябков: Консультации с США в Стамбуле были полезные, но трудные

Прогресс на консультациях с Соединенными Штатами в Стамбуле по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях был минимален и в основном по второстепенным вопросам, но стороны намерены их продолжать. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД негативно оценили дальнейшие взаимоотношения с США

По его словам, консультации были «полезные, но трудные». Рябков отметил, что по главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел и ротаций персонала продвижения нет.

Ранее в Турции на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств РФ и США прошли консультации по нормализации работы посольств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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