В МИД негативно оценили дальнейшие взаимоотношения с США

США по-прежнему наращивают противостояние в отношениях с Россией, следовательно, в обозримом будущем уповать на благоразумие политической элиты Вашингтона бессмысленно. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

В Китае осудили попытки США стать мировым жандармом

В ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» дипломат отметил, что администрация американского лидера Джо Байдена нацелена на дальнейшее затягивание конфликта на Украине. Рябков подчеркнул, что США рассматривает военные действия в качестве этапа гибридной войны с Россией.

Также замглавы российского МИД отметил, что на Украине день ото дня увеличивается количество западных наемников и инструкторов.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАРоссияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры