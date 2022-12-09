В МИД негативно оценили дальнейшие взаимоотношения с США
США по-прежнему наращивают противостояние в отношениях с Россией, следовательно, в обозримом будущем уповать на благоразумие политической элиты Вашингтона бессмысленно. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.
В ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» дипломат отметил, что администрация американского лидера Джо Байдена нацелена на дальнейшее затягивание конфликта на Украине. Рябков подчеркнул, что США рассматривает военные действия в качестве этапа гибридной войны с Россией.
Также замглавы российского МИД отметил, что на Украине день ото дня увеличивается количество западных наемников и инструкторов.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru