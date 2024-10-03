Рябков исключил возможность прямых контактов с Украиной

Он также отметил, что Москва приветствует конструктивные и содержательные предложения от всех стран, «если они учитывают интересы всех сторон».

«Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», - заключил замминистра.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мирное соглашение по Украине должно включать в себя гарантии безопасности Киеву со стороны западных стран, сообщает RT.

