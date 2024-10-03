Рябков исключил возможность прямых контактов с Украиной
Российские власти в настоящее время не видят возможностей для каких-либо прямых контактов с Украиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он также отметил, что Москва приветствует конструктивные и содержательные предложения от всех стран, «если они учитывают интересы всех сторон».
«Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», - заключил замминистра.
Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мирное соглашение по Украине должно включать в себя гарантии безопасности Киеву со стороны западных стран, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самыми покупаемыми легковыми автомобилями стала продукция Lada
- Россиянам дали советы, как пережить мощную вспышку на Солнце
- Бессараб заявила о необходимости поднимать зарплаты бюджетникам
- Рябков исключил возможность прямых контактов с Украиной
- Мосгорсуд не изменил 12-летний срок экс-министру Михаилу Абызову
- Рютте: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь России
- NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар
- Ливан запросил у России дипломатическую помощь
- Рютте: У России нет права вето на вступление Украины в НАТО
- Квартет Анны Королевой откроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru