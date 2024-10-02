Трамп ведет переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и в Иране

Экс-президент Дональд Трамп уже ведет переговоры по вопросам урегулирования ситуации на Украине и Ирана, готовясь к возможному возвращению в Белый дом. Об этом в ходе выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании сообщил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Трамп активно обсуждает возможные шаги для достижения компромисса. Ранее Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на то, что в случае победы на выборах в ноябре ему удастся найти «хорошее» решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до своей инаугурации 20 января.