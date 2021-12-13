Рябков: Европейцы разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евро-Атлантики», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рябков, в случае, если Европа продолжит «плыть по течению» и «руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе», благоприятного исхода не будет, пишет Газета.ру.

Ранее замглавы МИД заявил, что намерения Североатлантического альянса расширяться, приближаясь к российским границам — тревожный фактор. Кроме того, Рябков назвал движение НАТО на восток элементом дестабилизации ситуации в Евро-Атлантике, отмечает RT.

