Рябков допустил, что утечка документов в США может быть фейком
Утечка секретных документов в США может целенаправленным вбросом, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат допустил, что утечка информации — это фейк, который может быть связан с попыткой ввести оппонентов в заблуждение.
«Поскольку США являются стороной конфликта ... возможны такие приемы», - считает замглавы МИД.
Ранее в Сеть попали секретные данные Пентагона о состоянии украинской армии, планах США и стран НАТО по укреплению ВСУ, поставках оружия Киеву. США расследуют утечку, которая могла произойти по вине ЦРУ или Агентства национальной безопасности, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, в Белом доме допустили, что секретные документы могут быть подделкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru