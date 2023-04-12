Рябков допустил, что утечка документов в США может быть фейком

Дипломат допустил, что утечка информации — это фейк, который может быть связан с попыткой ввести оппонентов в заблуждение.

«Поскольку США являются стороной конфликта ... возможны такие приемы», - считает замглавы МИД.

Ранее в Сеть попали секретные данные Пентагона о состоянии украинской армии, планах США и стран НАТО по укреплению ВСУ, поставках оружия Киеву. США расследуют утечку, которая могла произойти по вине ЦРУ или Агентства национальной безопасности, пишет РИА ФАН. По данным СМИ, в Белом доме допустили, что секретные документы могут быть подделкой.

