СМИ: за утечкой документов Пентагона стоит человек в руководстве США

К публикации секретных документов военного ведомства США привели действия человека, который не согласен с политикой главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

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Эксперт предположил, что за утечкой стоит некий высокопоставленный чиновник. Его имени бывший аналитик озвучивать не стал.

Взгляды чиновника в сфере национальной безопасности полностью расходятся с мнением Байдена и его окружения, заявил Джиральди. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что Пентагон задействовал серьезные ресурсы для поиска виновного.

Он призвал не переоценивать значение оказавшихся в Сети документов. Джиральди убежден, что инцидент не повлияет на политику Белого дома.

Помимо прочего, в опубликованных документах оборонного ведомства говорится о военной помощи Киеву и состоянии ВСУ на начало марта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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