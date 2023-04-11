СМИ: за утечкой документов Пентагона стоит человек в руководстве США

Эксперт предположил, что за утечкой стоит некий высокопоставленный чиновник. Его имени бывший аналитик озвучивать не стал.

Взгляды чиновника в сфере национальной безопасности полностью расходятся с мнением Байдена и его окружения, заявил Джиральди. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что Пентагон задействовал серьезные ресурсы для поиска виновного.

Он призвал не переоценивать значение оказавшихся в Сети документов. Джиральди убежден, что инцидент не повлияет на политику Белого дома.

Помимо прочего, в опубликованных документах оборонного ведомства говорится о военной помощи Киеву и состоянии ВСУ на начало марта, сообщает «Радиоточка НСН».

