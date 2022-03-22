Рябков: Будущее отношений России с НАТО зависит от действий альянса

«Отношений с НАТО нет, и будут ли они, зависит от НАТО. Мы предостерегаем союзников по Североатлантическому альянсу от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — цитирует ТАСС замглавы МИД.

Ранее Рябков призвал США отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением.

