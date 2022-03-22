Рябков: Будущее отношений России с НАТО зависит от действий альянса
Отношений с НАТО у России сейчас нет, а их будущее зависит от дальнейших действий Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Отношений с НАТО нет, и будут ли они, зависит от НАТО. Мы предостерегаем союзников по Североатлантическому альянсу от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — цитирует ТАСС замглавы МИД.
Ранее Рябков призвал США отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru