Рябков: Будущее отношений России с НАТО зависит от действий альянса

Отношений с НАТО у России сейчас нет, а их будущее зависит от дальнейших действий Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Отношений с НАТО нет, и будут ли они, зависит от НАТО. Мы предостерегаем союзников по Североатлантическому альянсу от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — цитирует ТАСС замглавы МИД.

Ранее Рябков призвал США отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей РябковРоссияНАТО
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