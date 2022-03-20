Финский президент признал возможность обострения в Европе при вступлении страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что подача его страной заявки в НАТО на фоне ситуации с Украиной увеличит риск эскалации в Европе. Об этом пишет Financial Times.
По словам Ниинистё, вступление страны в Североатлантический альянс – один из вариантов развития Финляндии как члена Евросоюза. Вторым вариантом является развитие оборонного партнерства с США и Швецией, пишет Газета.ru.
«Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но... на данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе», — приводит его слова ТАСС.
Если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут, при их запуске на территорию страны РФ ответит ядерным ударом, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если Финляндия вступит в НАТО, то у наших границ недалеко от Санкт-Петербурга появится натовская страна, которая будет размещать военные базы альянса. Это будет вполне серьезная угроза. Если это будут баллистические ракеты, то их подлетное время будет порядка пяти-шести минут... Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны. Есть также риск именно нашего первого ядерного удара по США», - сказал Сивков.
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