Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией

«Им (США - НСН) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — цитирует Рябкова ТАСС.

По словам замглавы МИД, российско-американские отношения находятся на грани разрыва, и их дальнейшие перспективы зависят от линии поведения Вашингтона. Рябков подчеркнул, что действия Соединенных Штатов не влияют на решимость РФ двигаться к достижению целей в рамках военной операции на Украине, а также не помешают Москве адаптироваться к антироссийским санкциям.

Кроме того, Рябков усомнился, что Вашингтон сможет оказать какое-либо позитивное воздействие на Киев, отмечает RT.

Ранее в МИД заявили, что высказывания президента США Джо Байдена ставят отношения РФ и США на грань разрыва. Глава Белого дома назвал «военным преступником» президента России Владимира Путина; в связи с этим послу США в Москве Джону Салливану была вручена нота протеста, пишет РИА ФАН.

