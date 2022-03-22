Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией
США следует отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Им (США - НСН) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — цитирует Рябкова ТАСС.
По словам замглавы МИД, российско-американские отношения находятся на грани разрыва, и их дальнейшие перспективы зависят от линии поведения Вашингтона. Рябков подчеркнул, что действия Соединенных Штатов не влияют на решимость РФ двигаться к достижению целей в рамках военной операции на Украине, а также не помешают Москве адаптироваться к антироссийским санкциям.
Кроме того, Рябков усомнился, что Вашингтон сможет оказать какое-либо позитивное воздействие на Киев, отмечает RT.
Ранее в МИД заявили, что высказывания президента США Джо Байдена ставят отношения РФ и США на грань разрыва. Глава Белого дома назвал «военным преступником» президента России Владимира Путина; в связи с этим послу США в Москве Джону Салливану была вручена нота протеста, пишет РИА ФАН.
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