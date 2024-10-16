Рютте: В НАТО изучают «план победы» Зеленского

Североатлантический альянса получил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Захарова: «План победы» Зеленского подтолкнет Россию и НАТО к прямому конфликту

Он указал, что это украинский план, в котором много пунктов в нём нуждаются в уточнении, так как на них могут быть различные точки зрения.

«Мы приняли план к сведению и будем обсуждать... это будет проходить за закрытыми дверями», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный Зеленским «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры