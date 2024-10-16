Рютте: В НАТО изучают «план победы» Зеленского
Североатлантический альянса получил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Он указал, что это украинский план, в котором много пунктов в нём нуждаются в уточнении, так как на них могут быть различные точки зрения.
«Мы приняли план к сведению и будем обсуждать... это будет проходить за закрытыми дверями», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный Зеленским «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru