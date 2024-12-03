Россия считает угрозой для себя возможное членство Украины в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в МИД Украины назвали единственной возможной гарантией безопасности Киева только его полноправное членство в Североатлантическом альянсе.

Как отметил Песков, мнение украинской стороны контрастирует с тезисом Москвы о неделимости безопасности. Представитель Кремля указал, что безопасность одного государства не может обеспечиваться в ущерб безопасности другого, РФ руководствуется этим непреложным правилом международных отношений.

«Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину... тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию», — заявил пресс-секретарь.

Между тем датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг предрек распад НАТО после падения «империи США», пишет «Свободная пресса».

