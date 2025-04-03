НАТО заявило об усилении российской армии
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия активно увеличивает численность своих войск и пополняет запасы вооружения. Его выступление в сенате США транслировал YouTube-канал NTD.
Каволи также отметил боевые навыки и тактику российских военных. По его словам, Москва может стремиться к тактическому и оперативному преимуществу с помощью новых систем вооружения, включая ракетный комплекс «Орешник».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию «коалиции желающих» для размещения миротворцев на Украине и предоставления Киеву гарантий безопасности.
Макрон в обращении к гражданам 5 марта заявил, что считает Россию угрозой для Европы и Франции. Он также призвал обсудить возможность использования французского ядерного оружия для защиты ЕС, подчеркнув, что США изменили свою позицию по Украине и роли Вашингтона в НАТО. Польский премьер Дональд Туск в свою очередь заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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