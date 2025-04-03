НАТО заявило об усилении российской армии

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия активно увеличивает численность своих войск и пополняет запасы вооружения. Его выступление в сенате США транслировал YouTube-канал NTD.

Каволи также отметил боевые навыки и тактику российских военных. По его словам, Москва может стремиться к тактическому и оперативному преимуществу с помощью новых систем вооружения, включая ракетный комплекс «Орешник».