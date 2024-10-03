Рютте: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь России

В ходе своего визита в Киев он подчеркнул, что каждый член НАТО самостоятельно определяет необходимый уровень помощи Украине.

«Я знаю, что идут дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимает не НАТО, а каждый член отдельно», - заключил Рютте.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал снять ограничения на удары по России ради мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».