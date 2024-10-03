Рютте: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь России

НАТО не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Украины Киева вглубь России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

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В ходе своего визита в Киев он подчеркнул, что каждый член НАТО самостоятельно определяет необходимый уровень помощи Украине.

«Я знаю, что идут дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимает не НАТО, а каждый член отдельно», - заключил Рютте.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал снять ограничения на удары по России ради мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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