СМИ: В списке целей Украины более 260 российских объектов
3 октября 202411:44
Украинские власти уже подготовили список российских объектов, по которым ВСУ намерены нанести удар дальнобойными ракетами в случае получения согласия на это из Вашингтона, сообщает журнал Der Spiegel.
По данным издания, в украинском перечне 261 цель.
«Среди них пункты дислокации российских военных, а также склады с вооружением», - говорится в статье.
Ранее в Госдепе США заявили о праве Украины бить по России своим оружием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трек о Перми возглавил чарт мирового сервиса электронной музыки
- Шесть видов спорта вошли в программу Паралимпиады 2030 года
- Артемий Лебедев назвал правдивой советскую пропаганду о США
- СМИ: В списке целей Украины более 260 российских объектов
- ООН понизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК за вопрос Бербок
- Курс юаня установил годовой рекорд
- Глава Дагестана посетил зону СВО и наградил военных
- Песков заявил, что не знает о «черных списках» артистов
- Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вошел в Книгу рекордов России
- СМИ: Ливанова подключили к ИВЛ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru