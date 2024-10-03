СМИ: В списке целей Украины более 260 российских объектов

Украинские власти уже подготовили список российских объектов, по которым ВСУ намерены нанести удар дальнобойными ракетами в случае получения согласия на это из Вашингтона, сообщает журнал Der Spiegel.

США надеются на скорое дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

По данным издания, в украинском перечне 261 цель.

«Среди них пункты дислокации российских военных, а также склады с вооружением», - говорится в статье.

Ранее в Госдепе США заявили о праве Украины бить по России своим оружием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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