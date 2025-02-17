Рютте: Келлог обсудил конфликт на Украине со странами НАТО

По его словам, Келлог провел консультации с союзниками по НАТО на тему достижения справедливого и прочного мира на Украине.

«Нам необходимо многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить прочную безопасность для всех нас», - написал генсек Североатлантического альянса.

Ранее Рютте заявил, что вместо жалоб на позиции России и США по урегулированию конфликта на Украине странам Евросоюза следует предлагать конкретные идеи, сообщает RT.

