Рютте: Келлог обсудил конфликт на Украине со странами НАТО
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог обсудил с представителями стран НАТО мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом в своих соцсетях заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
По его словам, Келлог провел консультации с союзниками по НАТО на тему достижения справедливого и прочного мира на Украине.
«Нам необходимо многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить прочную безопасность для всех нас», - написал генсек Североатлантического альянса.
Ранее Рютте заявил, что вместо жалоб на позиции России и США по урегулированию конфликта на Украине странам Евросоюза следует предлагать конкретные идеи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru